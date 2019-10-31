CHP eski milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

İstinaf Mahkemesi, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davaya ilişkin yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

Mahkeme, kararla birlikte tutuklu yargılanan Eren Erdem 'in tahliyesine karar verdi, yurt dışına çıkışı yasaklandı.

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu, Karşı Gazetesi'nin yönetici ve çalışanlarının yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Mart 2019 tarihinde karara bağlandı.

İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar

Mahkeme kararında, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem ve sahibi Turan Ababey'i, "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

7 sanıkla davada sanıklardan Emre Erciş de, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Erdem, Ababey ve Erciş, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugün dosya üzerinden karar verdi.

Kararı onadı, tahliye etti

3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onarken, tutuklu bulunan Eren Erdem ve Turan Ababey'in tahliyesine karar verdi. Daire, onama kararına karşı tarafların Yargıtay'a başvurma hakları bulunduğunu da kararına yazdı. Daire, Eren Erdem, Turan Ababey ve Emre Erciş'in yurt dışına çıkışlarını yasakladı.

#olayıngeçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem, Turan Ababey ve Emre Erciş'in de aralarında bulunduğu eski Karşı Gazetesi'nin 7 yönetici ve çalışanına dava açtı.

Hakkında dava açılan Eren Erdem, milletvekilliği sona erdikten sonra 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Mart 2019 tarihinde kararını açıkladı.

Eren Erdem ve Turan Ababey, "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 4 yıl 2 ay, Emre Erciş hakkında da, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmışlardı.



