Siyaset CHP eski Milletvekili Salih Gün, koronavirüsten hayatını kaybetti

CHP eski Milletvekili Salih Gün, koronavirüsten hayatını kaybetti

Siyaset

CHP eski Milletvekili Salih Gün, koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören ve durumu kötüleşince entübe edilen Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün hayatını kaybetti.

30 Ocak 2022, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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