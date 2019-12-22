CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partiye aktif üyeliği bulunan CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini söyledi. Güvener, yaptığı açıklamada, "Parti üyemiz ve eski milletvekilimiz Sinan Aygün, bilindiği gibi inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Kamuoyunda tartışılan inşaatları ile ilgili mahkeme kararlarını mecrasından çıkarıp bu hukuksal süreci takip edeceğini Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere bazı belediye meclis üyelerimizi rencide edeceği bir mecraya götürmüştür.

Bununla yetinmeyip bir televizyon kanalına verdiği demeçte de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında da rencide edici ifadeler kullanmıştır. Bunu değerlendiren Ankara İl Kurulu'muz bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bundan sonrası Ankara İl Disiplin Kurulu'nun yapacağı hukuki bir süreçtir. Kendisinin elbette ki yazılı ifadesine başvurulacaktır ve ona göre de disiplin kurulumuz gereğini yapacaktır" dedi.

''CHP'nin iktidarına giden bu yolda kimse engel koyamayacak''

Aygün'ün neden böyle bir açıklama yaptığını bilemediklerini aktaran Güvener, "Yapılan soruşturmalar sonucunda neye bağlandığı, nerden kaynaklandığı, neden olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Partimizi iktidara giden bu yolda bizi bu yoldan alıkoymak için nerelerde komplolar kurulursa kurulsun hangi partilimiz hakkında hangi değerli belediye başkanımız ve genel başkanımız hakkında ne tür kumpaslar kurulursa kurulsun biz bunları kesinlikle boşa çıkaracağız ve CHP'nin iktidara giden bu yolunda hiç kimse önümüze engel koyamayacaktır. 31 Mart sürecini herkesin içine sindirmesini ve sandıktan çıkan halkın iradesine saygı göstermesini herkesten istiyoruz. Türkiye'nin sorunları var. İktidarıyla ve muhalefetiyle beraber Türkiye'nin sorunlarını çözmemiz lazım ve bunun dışında bazı komplo ve kumpaslarla uğraşmamamız gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

#olayıngeçmişi

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığını harekete geçirmişti. Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

Belediye yanıt vermişti

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti. Açıklamada, Aygün'ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.

Kaan ULU/ANKARA (DHA)



