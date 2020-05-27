CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Avukat Mustafa Doğan İnal; Dila Koyurga'nın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." dedi.

İnal, "Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.







