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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar

Siyaset

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 15:30 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı.

1 Mayıs'ın, "emeğin ve alın teri dökenlerin bayramı" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emekçilerin sorunlarını bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Çaresizlik içindesiniz onu da biliyorum ama sizden tek isteğim var, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum, milyonlarca işsizimiz var. Bir işsizler ordusu yaratıldı, bunun da farkındayım. Ama hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız. Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Sendikalı olacaksınız, haklarınızı size teslim edeceğim. Bu ülkede barışı, huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizin, alın terinin her zaman yanında olacağım."




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