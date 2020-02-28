CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti. Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile telefonla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İdlib'de 33 askerin şehit olmasına neden olan saldırı nedeniyle Şentop ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileklerini ilettiği Şentop'tan konuya ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün saat 11.00'de yeniden bir araya gelmek üzere çalışmasına ara verdiği kaydedildi.

AA