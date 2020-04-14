AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve düzenlemeye itiraz edeceklerini bildirdi. Özkoç, "Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.

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