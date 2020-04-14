Gündem CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürecek

CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürecek

Gündem

CHP, infaz düzenlemesini AYM'ye götürecek

AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıkladı.

14 Nisan 2020, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve düzenlemeye itiraz edeceklerini bildirdi. Özkoç, "Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.

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