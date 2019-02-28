CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul projelerini anlattı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''İstanbullulara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca arttıracağız. Bizim İstanbul'daki hayat pahalılığı ile mücadelemizin formülü 4 artı 1'dir. 4 artı 1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz. İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar İstanbulluya göreceksiniz çok rahat nefes aldıracak.

Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkartacağız ve bu kaynağı vatandaşımıza sunacağız. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinde kendi kırsalından ne yazık ki beslenemiyor. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. İstanbullu ne yediğini bilecek. Kent Gıda Konseyi afet durumları için gıda stokları oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Halk Süt, Kent Lokantaları gibi projelerimizle İstanbullunun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk Süt'ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

EN AZ 200 BİN KİŞİYE 5 YIL İÇERİSİNDE İŞ BULACAĞIZ

Yeni bebeği olan bir anne çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan çocuğuyla beraber ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin 85 lira olan kartını 50 liraya indirdik. Sadece öğrencilerin değil 25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacak. Resmi dini ve milli bayramlarda toplu taşıma bu şehirde tüm halkımıza ücretsiz olacak. Sudan hanelere yüzde 40 ortalama indirim yapacağız. 5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu artık musluktan temiz su içebilecek.

25 bin insana doğrudan istihdam oluşturacağız. Bölgesel istihdam ofislerini kuracağız. İş arayan ile işvereni buluşturacağız. Eğitim sorununa odaklanacağız. İstanbul'u kent enstitüleri ile tanıştıracağız. Girişimciliği destekleyeceğiz. İstanbul tanıtım ve yatırım ajansını kuracağız. Üretim ekonomisini yeniden canlandıracağız. En az 200 bin kişiye 5 yıl içerisinde iş bulacağız. Belediye olarak İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde 5 adet işçi sağlığı ve mesleki hastalıkları tıp merkezi açacağız.