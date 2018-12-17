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CHP Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal trafik kazası geçirdi

Adana'da trafik kazası geçiren Karataş Belediye Başkanı CHP'li Boğaçhan Ünal yaralandı.

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:39
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CHP Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal trafik kazası geçirdi

Karataş ilçesinden kendi kullandığı makam aracıyla kent merkezine gelen Boğaçhan Ünal, Karataş Caddesi Solaklı Mahallesi girişinde havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Ünal yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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