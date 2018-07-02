Zahit Gürdal için Bayrampaşa Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öncesinde Gürdal'ın eşi Gülbahar, kızları Sona ve Işıl ile ağabeyi Bahtiyar Gürdal, taziyeleri kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu da camiye girişinde Gürdal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Zahit Gürdal'ın cenaze törenine, Kılıçdaroğl'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Oğuz Kaan Salıcı, Dursun Çiçek, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Milletvekilleri Mehmet Sevigen, Çetin Soysal da katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Gürdal'ın tabutuna omuz verdi.

Gürdal'ın cenazesi defnedilmek üzere Kırklareli'nin Demirköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü.