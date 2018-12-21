CHP lideri Kılıçdaroğlu: Saldırılara yanıt vermeyeceğiz

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş isimlerine ne zaman karar verdiniz?

Bu iki isim de uzun süredir aklımdaydı, en başından beri aday göstermeyi düşünüyordum.

İmamoğlu’nu nasıl lanse edeceksiniz?

İstanbul Büyükşehir adayımız için özel bir tanıtım toplantısı planlıyoruz. Büyük ihtimalle 27 Aralık günü olacak.

Mansur Yavaş CHP’den ayrılmıştı, tekrar üye oldu mu?

Evet, Mansur Yavaş şu anda CHP üyesi. Bir süre önce partiye tekrar katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yüksek ihtimalle AK Parti’nin İstanbul adayı olmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Binali Bey adaylıktan vazgeçerse şaşırmayın.

İYİ Parti ile işbirliği görüşmelerinde en zorlandığınız yerler hangileri oldu?

Denizli ve Balıkesir diyebilirim.

Merak edilen çok il var, adaylarınızı ne zaman duyuracaksınız?

İzmir, Mersin ve Bursa adaylarımızı büyük ihtimalle Parti Meclisi (PM) toplantımızda açıklayacağız.

Nasıl bir kampanya hazırlıyorsunuz?

Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağız, daha çok salon toplantıları gerçekleştireceğiz.

Bu yerel seçimde vatandaşlar hangi kriterlere göre hareket edecek?

Ağırlıklı olarak ekonomik durum sandığı etkiler, doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir maliyet var. İki, yönetimin beceriksizliği, AK Parti seçmeni tarafından da dillendiriliyor. Erdoğan, seçim çalışmalarını tümüyle CHP ve benim üzerime inşa etmeye çalışacak. Hakarete varan boyutta bütün saldırılarını yapacak, ben ve arkadaşlarım yanıt vermeyeceğiz. Biz doğrudan vatandaşın sorunlarıyla ilgileneceğiz.

Hangi hedefleri uygulayacaksınız?

Biz asgari ücret 2200 lira olacak dedik ve bunu yapacağız. İş güvencesi de veriyoruz belediye işçilerine. Ocak Nisan arasındaki farkı da kendilerine ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile polemikle mi geçecek bu kampanya dönemi?

Erdoğan ekonomiden söz ederse ona yanıt veririz, siyaseti kişisel bir mücadele alanına taşırsa onu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın bunca derdi varken doğru bulmuyoruz.

İYİ Parti ile ortak miting yapacak mısınız?

Akşener’le ortak miting şu anda o konuda yapılmış hiçbir çalışma yok. Belki çok erken daha.

Adaylardan ne bekliyorsunuz?

Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz, samimi bir bağ kuracaksınız. Kaynakları doğru kullanacaksınız, hesap verebilir bir yönetim sergileyeceksiniz. Örneğin bir anaokulu kurduğunuz zaman en az 10 kişiyi istihdam edeceksiniz. Kentle kırsal alandaki gelir dağılımını dengelemeniz lazım. Onun için de kooperatifçilik uygulamaları olacak.



