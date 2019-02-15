CHP Emek Büroları’nın düzenlediği Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp geçebiliyoruz ama bu insanlar neler yaşıyor görmüyoruz. Aslında gözlerimiz görüyor ama sorunlarını göremiyoruz.

O insanlar hayat mücadelesi veriyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, günlük yaşamında neler oluyor bilmiyoruz.

Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bu kesime daha yakından bakmaktır. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmış sokak ekonomisi konusunda. Sokak ekonomisi arka planda tartışılır daha çok. Bunu görünür kılmak unvanında halk olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu çalıştayı yaparak bu sorunu görünür kılmak istiyoruz.

Oturdum bir çalışma yaptım sokak çalışanları ve hortumcu piyasa ekonomisini yaratanlar. Bir tanesi belki günde 12 saat çalışır belki o gün satacağı ürün için borç alır...

13 madde halinde size siyah ve beyaz olarak bu iki kesim arasındaki farkı sayacağım.