Siyaset CHP Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

CHP Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Siyaset

CHP Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili 1'i polis 3 kişi tutuklandı.

05 Mart 2021, Cuma 16:03 Son Güncelleme:
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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, bir gün sonra da partisinden istifa etti. Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Mustafa Bülent görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş, Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerden 1'i polisteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru Mustafa Bülent, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş tutuklandı. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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