CHP ve İyi Parti bu 3 ilde ortak miting yapacak

Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmir, 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak miting yapması planlanıyor.

DENİZLİ, AYDIN, BALIKESİR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim kampanyasında üç kentte "ortak miting" düzenleyecek. İki lider 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de düzenlenecek mitinglerde Millet İttifakı adaylarına oy isteyecek.