CHP ve İYİ Parti olağanüstü toplandı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde yapıldı.

İMAMOĞLU, ANKARA'YA ÇAĞRILDI

CHP'de İmamoğlu ve İstanbul milletvekilleri Ankara'ya çağrıldı.

CHP 10:00'DA TOPLANACAK

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Edinilen bilgiye göre, toplantı bugün saat 10.00'da parti genel merkezinde yapılacak.

Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun telefonla çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı belirtildi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da arayarak süreçle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

İMAMOĞLUN'DAN İLK AÇIKLAMA

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor. Ben de bazı duyumlar alıyorum ama YSK'nın kararını bekleyeceğim. Resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin, geniş geniş fikirlerimi anlatacağım" dedi

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü

İYİ PARTİ DE TOPLANDI

YSK'nın İstanbul kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.







