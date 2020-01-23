CHP Parti Meclisi’nin (PM) son toplantısında partideki adaylık süreçlerini etkileyecek kritik bir düzenleme çıktı. Kabul edilen yönetmeliğe göre, artık partide bir makama aday olmak için parti içi eğitim almak ve en az bir sosyal proje yapmak zorunlu olacak. Yönetmeliği hazırlayan Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, “Artık CHP’de; tüzük, program bilmeyen aday olamayacak. Bu devrim gibi bir değişikliktir. Bundan taviz verilmeyecektir” dedi.

CHP’nin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan ve sık sık yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Parti Meclisi (PM) yerel seçimlerden sonra ilk ve tek tartışmasını Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’nde yaşadı. Kasım 2019’da PM’ye sunulan yönetmelik, Kılıçdaroğlu’nun onayına rağmen, üyelerin itirazı üzerine reddedilmişti. Kılıçdaroğlu bunun üzerine yönetmeliği hazırlayan Prof. Dr. Atıcı’yı üyeleri ikna etmesi için geçen hafta yapılan toplantıya davet etmişti. Atıcı da 2.5 saat süren tartışma sonunda, yönetmelikteki tüm maddeler için üyeleri ikna edemedi. PM’de CHP’ye üye olmak için temel siyasi eğitimden geçme zorunluluğu getiren madde reddedildi. Ancak CHP’de bir makama aday olacak kişilerin eğitim almasını ve kendi imkânlarıyla en az bir sosyal projeyi hayata geçirmesini öngören düzenleme kabul edildi.

Hukukçular tarafından incelendi

Prof. Dr. Atıcı, yönetmelik tartışmalarını Milliyet’e anlattı. Üyelik için de eğitim şartı getiren düzenlemenin hukukçular tarafından detaylı olarak incelendiğini belirten Atıcı, “Uzun süren tartışmalar yaptık. Yapılan incelemede, düzenlemenin parti tüzüğüne ve özellikle Siyasi Partiler Kanunu’na uyumsuz olabileceği görüşü önce çıktı. Bu gerekçeyle PM üyelerimiz madde aleyhinde oy kullandı” dedi.

Atıcı, aday olacaklara eğitim zorunluluğu getiren maddenin kabul edildiğini belirterek, “Yönetmelik marttaki kurultaydan sonra yürürlüğe girecek. Böylece artık partide herhangi bir göreve aday olmak isteyenler muhakkak iki günlük eğitimi alacaklar. Bu eğitim Parti Okulu eğitmenlerimiz tarafından verilecek. Ayrıca da en az bir sosyal proje gerçekleştirmiş olacaklar. Artık CHP’de; tüzük, program bilmeyen aday olamayacak. Bu devrim gibi bir değişikliktir” diye konuştu.

Sosyal projeler önem kazandı

Atıcı, yapılması zorunlu olan sosyal projeleri ise, “Burada kasıt şu, aday olmak isteyen kişi kendi maddi kaynaklarını ve öz gücünü kullanarak bir insanın ya da bir ailenin sorununu çözecek. Mesela, avukatsa hukuki sorunu olan birini bulacak ve ona yardımcı olacak. Örneğin boyacıysa evi boyanması gereken bir ailenin evinin boyanmasına yardımcı olacak. Mesela matematik dersi zayıf olan bir öğrencimize belli bir süre ders verecek. Böylece CHP’lilerin halkla ilişkisi sadece siyasi değil, komşuluk ilişkisi anlamında da gelişmiş olacak. Hem eğitimden hem de sosyal projeden asla taviz verilmeyecek” şeklinde değerlendirdi.

Milliyet