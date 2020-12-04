Türkiye CHP'den 'aşı milliyetçiliği' tepkisi

CHP'den 'aşı milliyetçiliği' tepkisi

Türkiye

CHP'den 'aşı milliyetçiliği' tepkisi

Koronavirüs salgınına karşı uygulanacak aşıların menşei üzerinden 'aşı düşmanlığı' söylemlerine CHP'den tepki geldi.

04 Aralık 2020, Cuma 13:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

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Ancak aralarında farklı dallardan bilim insanlarının da olduğu kimi çevreler, Çin aşısının güvenilir olmayacağına dair beyanlarda bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, bu yönde yapılan tartışmalara tepki gösterdi.

Usluer, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:




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