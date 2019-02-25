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CHP'den ekonomi toplantısı! Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üreten, Çalışan ve Hakça Paylaşan Türkiye Toplantısı'nda konuştu

25 Şubat 2019, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
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CHP'den ekonomi toplantısı! Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Üreten, Çalışan ve Hakça Paylaşan Türkiye Toplantısı'nda konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları:

Devlette liyakatı çökertirseniz bürokrasi arzu ettiği hizmeti veremez.

Eğer bürokrasi hatayı siyasi otoritenin önüne koyamazsa o devlette çürüme başlamış demektir.

Defalarca hukukun üstünlüğünü sağlayın dedik. Teyze oğlu bir yere, damat bir yere... Bunların hiçbirisi doğru değildir. Bakın, hukukun üstünlüğü neden önemli? Bir ülkede can ve mal güvenliğini sağlayan temel unsur hukukun üstünlüğüdür. O ülkede can ve mal güvenliği varsa yatırım yapılır.

Hemen hemen görüştüğüm her başbakana şunu söyledim; neden Avrupa birliğinin dayatmasını bekliyoruz? Gelin Avrupa Birliği'ndeki tüm standartları gerçekleştirelim. Buna iktidarda olan partinin yetkilileri yanaşmıyor.

17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa krizin sebebi odur. Başka bir sorumlu aramanın mantığı var mı!

Reel kriz yeni başladı, işsizlik daha da büyüyecek. Görünen tablo o. Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek zorundayız.

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