CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, McKinsey şirketiyle yapılan anlaşmanın iptal edildiğinin açıklandığını hatırlatarak, bunun gerçekten böyle olup olmadığını yakından izleyeceklerini dile getirdi.

"BAHÇELİ ORTAĞINA SORMALI"

Öztrak, McKinsey tartışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bir sorum da Sayın Devlet Bahçeli'ye... ABD derin devletiyle yakınlığı bilinen bu kuruluşun, bu ülkenin hazinesinin başına kayyum atanmasını twitler atarak savunmaya uğraşırken Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan bakanlarına 'bu şirketle çalışmayın' talimatı veriyormuş. Aslında Sayın Bahçeli o günlerde haksız yere McKinsey konusunda bizleri suçlamak yerine ortağıyla bir konuşmuş olsaydı, belki şimdi bu duruma düşmezdi. Milletimiz de bekliyor Sayın Bahçeli'den, şu soruları sorması lazım ortağına, 'Bu nasıl ittifak? İnsan ortağının cansiperane gayretlerini böyle boşa çıkarır mı?' Bu soruların sorulmasını milletimiz bekliyor."

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'de kriz yok, önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomi ile alakalı bir manipülasyon, manipülatif hareket var.' dediğini hatırlatan Öztrak, "Millet artan hayat pahalılığı ve işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor. Enflasyonda dünya sekizincisi olmuşuz. Dolar sene başında 3,78 liraymış, şimdi 6,15 lira olmuş. İşsizlik çift hanelere geçmiş." ifadelerini kullandı.

"BATIK KREDİLERİ Mİ ÇOĞALDI"

"Ülkede kriz yok" diyen Erdoğan'ın, aynı konuşma içinde defalarca krizden bahsettiğini ileri süren Öztrak, "Sayın Erdoğan kriz var mı, yok mu? Bal gibi kriz var." diye konuştu.

"Ekonomide dengelenme süreci başladı." açıklamalarını da eleştiren Öztrak, bunun milletle alay etmek olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz, IMF ile ilişkileri bitirdik, yeniden herhangi bir ilişki içine girmeyeceğiz." dediğini hatırlatan Öztark, "Erdoğan, bu ülkede IMF'den en son borç alan başbakandır. 10 milyar borç almıştır, 23,5 milyar borç ödemiştir. Yarısı da kendi aldığı borçtur. IMF'den alınan paranın büyük kısmını Sayın Erdoğan kullanmıştır." dedi.

İşsizlik Fonu'ndan üç büyük kamu bankasına 11 milyar lira para ödendiğini belirten Öztrak, "Bu paraları neden verdiniz. Batık kredileri mi çoğaldı. Fakir fukara halktan toplanan vergilerle kurulmuş milletin bankaları eğer kredileri ödemeyenler nedeniyle zor duruma düşmüşse, bu kredileri dağıtanlardan hesap soruldu mu? Siz, kul hakkı yemek nedir bilir misiniz? Fukaranın hakkı yeniyorsa, gözünüzü nasıl kapatıyorsunuz, sesiniz nasıl çıkarmıyor, hiç mi vicdanınız yok? Kaptırmışsınız işsizlerin parasını kamu bankalarına." değerlendirmesinde bulundu.

"12 EKİM'DE ADAY AÇIKLANACAĞI DOĞRU DEĞİL"

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'sandıktan teröre bulaşmış olanlar çıkarsa anında kayyum atarız' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bu açıklamanın ne anlama geldiğini anlamakta biraz zorlandım. Siz devletsiniz. Polis, yargı sizin elinizde, YSK var. Bütün bunlar herhalde terörle ilgisi olan birilerinin belediye başkanlığına veya meclislerine aday olmasını önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamıyorlarsa o zaman orada niye oturuyorlar?" yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın İstanbul'daki görüşmesinin ittifak görüşmesi olup olmadığı" sorusunun yöneltildiği Öztrak, "Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız açıklıyor, ben açıklıyorum. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz, tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen, hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız ve bu çerçevede adaylarımıza gerekli desteği alacağız." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun 12 Ekim Cuma günü bir toplantı yaparak, partisinin 100'e yakın belediye başkan adayını açıklayacağına yönelik iddiaların" sorulduğu Öztrak, "CHP'de aday açıklamanını bir yöntemi vardır. Bugün ayın 8'i, 4 gün kalmış. Herhangi bir Parti Meclisi toplantısı yapılacağına dair bir şey duydunuz mu? Yok. Parti Meclisi toplantısı yapmadan biz aday falan açıklayamayız. Onun için bu söylenenlerin gerçekle ilgisi yok. Ayın 12'sinde aday açıklanması gibi bir olay doğru değil." karşılığını verdi.

"YÖNTEME PARTİ MECLİSİ KARAR VERECEK"

"CHP'nin yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacağı" sorusu üzerine Öztrak, "Böyle bir hazırlık yok, gündemimizde ittifak yok. Biz, her bir ilde, ilçede mutabakatı sağlayacak, tüm partilerin oyunu alacak adayları göstereciğiz ve bu seçimde en büyük başarıyı elde eden, bu seçimden galibiyetle çıkacak olan parti CHP olacak." ifadesini kullandı.

"Af tartışmalarına" ilişkin soru üzerine Öztrak, tartışmaları izlediklerini, önerilerden sonra CHP'nin konuşacağını söyledi.

"MYK'de aday belirlemeye ilişkin ön seçim konuşuldu mu? 'İstanbul'da ön seçim olursa Muharrem İnce'nin aday olabileceği' açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Öztrak, yöntem konusunu il ve ilçe bazında söyleyebilmek için erken olduğunu, yöntemlere Parti Meclisi'nin karar vereceğine değindi.

Faik Öztrak, Parti Meclisi'nin acil bir durum çıkmaması durumunda normal süresinde yapılacağını kaydetti.



