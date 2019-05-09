MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik sözlerinin hatırlatıldığı Öztrak, "Semih Yalçın'ın açıklamalarına cevap vermeyim. Sadece şunu demekle yetineyim, üslub-u beyan ayniyle insan. Dün Devlet Bahçeli'nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. MHP Grubu'nun lideri Devlet Bahçeli, grubu var elinde, ortağı da var orada, hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış... Yapabiliyorlarsa yapsınlar, buyursunlar." diye konuştu.

CHP'nin İstanbul'daki seçim stratejisinin sorulduğu Öztrak, İmamoğlu için geniş kitlelerin katılımını öngören bir bağış kampanyası başlatıldığını, bundan sonraki süreçle ilgili kampanyaların zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi. Öztrak, Ekrem İmamoğlu için başlatılan yardım kampanyasına da değinirken, hesapların CHP'ye ait olduğundan bağışçılardan alıcı kısmına CHP Genel Merkezi yazmalarını istedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, 23 Haziran'da yapılacak seçimde İstanbulluların, tüm Türkiye'deki hemşehrilerinin desteğiyle bu yüzyılın en önemli mağduriyeti ortadan kaldıracağını kaydetti. AA