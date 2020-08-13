Muharrem İnce'nin bu sabah yaptığı konuşmaki iddiaların değerlendirildiği açıklamada, "Aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir" ifadelerine yer verildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Seçim günü adayımıza yapılan davet kendisi tarafından kabul görmemiştir" denildi.



