CHP'den Muharrem İnce açıklaması
Yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce hakkında CHP'den açıklama geldi.
13 Ağustos 2020, Perşembe 17:13 Son Güncelleme:
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Muharrem İnce'nin bu sabah yaptığı konuşmaki iddiaların değerlendirildiği açıklamada, "Aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir" ifadelerine yer verildi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Aday belirleme ölçüsü kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Seçim günü adayımıza yapılan davet kendisi tarafından kabul görmemiştir" denildi.
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