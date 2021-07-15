Siyaset CHP'den TBMM'de '15 Temmuz' anması

CHP'den TBMM'de '15 Temmuz' anması

Siyaset

CHP'den TBMM'de '15 Temmuz' anması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde TBMM 15 Temmuz Anıtı'na karanfil bıraktı. Özel, "Bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP'li Özel ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'un darbe girişiminin yıl dönümünde TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda bir araya geldi. Özel ve milletvekilleri, anıta karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Özel, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "5 yıl önce Meclis’in kapalı olduğu bir akşamda, milletimizin, ülkemizin, siyasi partilerin hep birlikte püskürttüğü bir darbe girişimiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminden haberdar olduğumuz anda, partimizin Ankara'da bulunan bütün milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi. Cumhuriyeti kuran, Meclis’i açan partinin her darbenin öncelikli hedefi olan Meclis’e sahip çıkmasının en doğru yaklaşım olacağını kararlaştırdık. Meclis'e geldik. Diğer siyasi partilerdeki mevkidaşlarımızla kurduğumuz irtibat, Meclis’te olağanüstü bir oturum gerçekleştirme konusunda mutabakata dönüştü. İrtibat kuramadığımız, İstanbul'a doğru havada olan genel başkanımız yere indiğinde, düşüncemizi ifade ettiğimizde, kendisinin de ilk fırsatta Meclis'e geleceğini, demokrasinin yanında saf tutacağımızı bildirdi" dedi.

Özel, her türlü darbeye karşı olduklarını vurgulayarak, "O gün Meclis'te birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu, bundan sonra da milli iradeyi hiçe sayan, ona itiraz eden, direnen ve milli irade ve demokrasi dışı çabaya yeltenenlerin karşısında dimdik duracağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Darbeciye mektup
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon