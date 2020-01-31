CHP, yeni yönetim sistemine yönelik eleştirilerini kitap haline getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’ndan, yeni yönetim sisteminin 1.5 yılını kapsayan bir kitap hazırlamasını istemişti. Kaboğlu, kitapla ilgili çalışmasını tamamlayarak Kılıçdaroğlu’na sundu.

“Yasama Yetkisi Devredilemez” isimli kitap, hafta başından itibaren TBMM’de dağıtılmaya başlandı. Kitap; İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve TİP’in tüm milletvekillerine, AK Parti ve MHP’nin ise grup başkanvekillerine gönderildi. Kaboğlu da dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a iletti. Kılıçdaroğlu da siyasi parti liderlerine kitabı hediye edecek.

Önsözü Kılıçdaroğlu yazdı

Kitap için bir önsöz kaleme alan Kılıçdaroğlu, “Son Anayasa değişikliğiyle TBMM kendi yetkilerini kısıtlamış, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez kuralı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır. Denetlenen, hesap veren şeffaf bir iktidar yoktur; yargı bağımsız değildir; parlamentonun yürütme organını denetleme yetkisi büyük ölçüde elinden alınmıştır. Demokrasilerde halka hesap vermek temel kuraldır. Yasama, yargı ve yürütme gücünü, yani egemenliği, bir kişiye teslim ettiğinizde, hukukun üstünlüğü yok olur, üstünlerin hukuku geçerli olur” dedi.

Anayasayı uzlaşı kültürü ile yapmak gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmeleri özetle şöyle: “Bunu yaptığımızda, çocuklarımıza, demokratik standartları yüksek, yaşanabilir bir Türkiye bırakacağımız gibi; tarihin bize ve Meclisimize yüklediği sorumluluğun da gereğini yerine getirmiş olacağız. Kuşkusuz, asıl hedef; denge ve denetim düzeneğine dayanan, görev, yetki ve sorumluluk ilkelerini yansıtan ve hesap verebilir bir parlamenter hükümeti eksen alan, haliyle erkler ayrılığı ve yargı bağımsızlığını vazgeçilmez olarak kabul eden demokratik anayasanın hazırlanması ve yürürlüğe konulması olmalıdır.”

Milliyet