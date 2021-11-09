Siyaset CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı

CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı

Siyaset

CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

09 Kasım 2021, Salı 00:04 Son Güncelleme:
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Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde süren İBB Meclisi kasım ayı oturumu sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İSTANBUL(DHA)

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