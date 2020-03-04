CHP'li Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
04 Mart 2020, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen bilgilere göre; TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
CHP'li Özkoç'un sözlerine AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Grupbaşkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı son dakika açıklamasında, "Özkoç'a hukuk önünde hesap sorulacaktır" dedi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gelen bir diğer son dakika haberine göre de; Engin Özkoç hakkında resen soruşturma başlatıldı.