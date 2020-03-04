Siyaset CHP'li Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

CHP'li Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

Siyaset

CHP'li Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

04 Mart 2020, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Son dakika gelen bilgilere göre; TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CHP'li Özkoç'un sözlerine AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Grupbaşkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı son dakika açıklamasında, "Özkoç'a hukuk önünde hesap sorulacaktır" dedi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelen bir diğer son dakika haberine göre de; Engin Özkoç hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Mecliste vekiller arasında kavga çıktı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kim doğru söylüyor?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Rusya Türkiye’ye çelme takabilir
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şehitler tepesi' yanıtı