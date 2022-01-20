Siyaset CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL tazminat cezası

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL tazminat cezası

Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL tazminat cezası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

20 Ocak 2022, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı. Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.

ANKARA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador liderini resmi törenle karşıladı