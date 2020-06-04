TBMM’de sıcak dakikalar yaşanırken gelen son dakika haberine göre; CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu. Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

3 ismin ortak noktası var: Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

'Herhangi bir hukuksuzluğun olmadığının altı çiziliyor'

CNN TÜRK canlı yayınında bu konuyu değerlendiren CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet genelde bu tarz dosyaları dönem sonuna bırakılabileceğini, bu zamana kadar buna benzer uygulamaların olduğuna işaret ediyor ama iktidar cephesiyle konuştuğumuzda, Meclis’in hukukçularıyla konuştuğumuzda, son dönemde bu tür dosyaların bekletilmeden Genel Kurula getirildiği, dokunulmazlığın kaldırıldığı ve vekilliğin düşürüldüğü hatırlatılıyor. Niye dönem sonu beklenmedi? Şöyle bir kural var; Terör suçlarından 1 yıl ve üzeri ceza alan ve Yargıtay'dan da onanmış şekilde çıkan vekillerin dosyaları Genel Kurul’da okunuyor ve vekillikleri düşürülüyor ki cezalarını çekebilsinler.

Meclis Başkanlığı da bu konuda Anayasa Hukukçularıyla da görüş alışverişinde bulunduktan sonra bu 3 vekilin dosyalarını Genel Kurul’a getirmiş oldu, aldığım bilgilere göre. Öyle ki 26. dönemde, bir önceki dönemde de, 1 yıl ve üzeri kesinleşen vekillerin, vekilliklerin de düşürüldüğü sonucuna varıldı. Böyle 4-5 isimden bahsediliyor. 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıkları sınırlandırılmıştı, bir kısmı kaldırılmıştı. Hatta Selahattin Demirtaş bu sebepten yargılanmaya başlanmıştı. O dönem sonrası yargılanıp ceza alan ve cezası onananların vekillikleri düşürülmüştü. İktidar cephesi ve Meclis’teki hukukçular, şimdi aynı yöntemin izlendiği ve herhangi bir hukuksuzluğun olmadığının altını çiziyor. Bu 3 vekil için de hem terör suçlaması hem de 1 yıl ve üzeri cezaları Yargıtay’da onandığı için vekillikleri düşürülmüş oldu.

Berberoğlu’nun durumu biraz farklı. Enis Berberoğlu 26. dönemde milletvekiliydi, o dönemde MİT TIR’ları davası sebebiyle dokunulmazlığı kaldırılmıştı. 27. dönemde vekil seçildikten sonra dokunulmazlığın kaldırılma halinin devam edip etmeyeceği gibi bir dizi tartışma yaşanmıştı ama mahkeme yeniden dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karara gerek duymadan duruşmalara devam etti. Neticede de bir hüküm verildi ve o hüküm de Yargıtay tarafından onandı, 5 yıl 10 aylık bir cezası var.

İki HDP’li vekil için ise durum biraz daha farklı. Onlar 27. dönemde vekil seçildiler. Seçimden hemen önce haklarında başlatılan bir davaydı KCK anadavası. Dokunulmazlığın iki istisnası var. Birincisi ağır ceza suç hali. Yani suçüstü ağır cezalık bir konuda yakalanmak, bu dokunulmazlığın istisnası olarak görülüyor. Bir de vekil seçilmeden önce terör suçları olmak üzere, bazı düzenlemeler, istisnalar var, o konularda haklarında soruşturma başlatılmış olması.

HDP’li iki vekil de, vekil seçilmeden önce haklarında soruşturma başlatılmış ve dava süreci de gündeme gelmişti. Dolayısıyla bu dava sonuçlandı ve Yargıtay tarafından da cezaları onandığı için, Anayasa 84’e göre vekillikleri düşürüldü, cezalarını çekmeleri için. Aynı şey Enis Berberoğlu için de gerçerli oldu. Berbeoğlu’nun dokunulmazlığı 26. dönemde kaldırılmış vaziyetteydi.

Meclis’teki hukukçularla da konuştuğumda, Meclis Başkanı’nın çok fazla seçeneğinin olmadığının altını çiziyorlar. Bugün okutmasa bir ay sonra sonuç değişmeyecekti. Bu tip durumların bekletilmesi biraz da partiler arası mutabakata bağlı gerçekleşebiliyor. 26. dönemden itibaren bunlar bekletilmemiş, gelmiş okutulmuş ve vekillikleri kaldırılmış. Böyle 4-5 isim var ve bunlar arasında Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var."

Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

AK Partili Turan'dan açıklama

Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs. suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir. Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!"

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