Siyaset CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti

CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti

Siyaset

CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti

Manisa'nın eski milletvekillerinden Hasan Zengin İzmir'in Urla ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 02:00 Son Güncelleme:
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Manisa'da iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin 88 yaşında tedavi gördüğü İzmir'in Urla ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında o zaman Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıgöl beldesi Bağlıca köyünde doğan Zengin, 15 ve 16. dönem CHP'den, 18. dönemde de SHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti. Zengin'in vefatı başta CHP olmak üzere Manisa siyaset hayatında büyük üzüntüye neden oldu.

İHA

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