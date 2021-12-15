Manisa'da iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin 88 yaşında tedavi gördüğü İzmir'in Urla ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında o zaman Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıgöl beldesi Bağlıca köyünde doğan Zengin, 15 ve 16. dönem CHP'den, 18. dönemde de SHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti. Zengin'in vefatı başta CHP olmak üzere Manisa siyaset hayatında büyük üzüntüye neden oldu.

İHA