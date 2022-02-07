Siyaset CHP'li Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı

CHP'li Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı

Siyaset

CHP'li Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca koronavirüse yakalandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, dün, boğaz ağrısı şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. 

Karaca, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaca, "Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" mesajı paylaştı.

Ramazan ÇETİN/DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Buz ve kara meydan okuduk
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür