Türkiye CHP'li isim polise dehşeti yaşatmıştı...'Aslında ben çok beyefendi bir insanım'

CHP'li isim polise dehşeti yaşatmıştı...'Aslında ben çok beyefendi bir insanım'

Türkiye

CHP'li isim polise dehşeti yaşatmıştı...'Aslında ben çok beyefendi bir insanım'

Kocaeli'nde, trafik polisleri denetim için durdurduğu sırada aniden gaza basarak bir polis memurunun yerde sürüklenip yaralanmasına neden olan kişinin, bir dönem CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bülent Sadıkoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Polisin bayılmasına rağmen olay yerinden kaçan Bülent Sadıkoğlu'nun teslim olduktan sonra söyledikleri şaşkına çevirdi.

19 Ekim 2021, Salı 11:05 Son Güncelleme:
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde gerçekleştirilen rutin uygulamalar esnasında, geçtiğimiz cuma günü durdurulan 06 CHP 50 Plakalı araç, evrakları kontrol edilirken, sürücüsü aniden gaza yüklenerek kaçmaya başladı.

POLİS MEMURU BAYILDI

Kontrolü yapan Bedir Yıldız isimli polis memuru araca tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen polis memuru, daha sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve bayıldı.

KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Yaşanılanlara rağmen, 06 CHP 50 plakalı araç kaçmaya devam etti. Bölgede bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar yaralanan polis memurunun yardıma koşarken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kaçan araç olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede Vezirçiftliği Kafkas Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olayda yaralanan ve hasatene de tedavisi devam eden polis memuru Bedir Yıldız'ın(25) ise omzunda ve kolunda çatlaklar bulunduğu öğrenildi.

"ASLA POLİSE ZARAR VERMEM"

Aranan Sadıkoğlu, dün teslim olmadan önce avukatına gittiği esnada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre, Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına " Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü. Sadıkoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ve tamamlanan işlemler sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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