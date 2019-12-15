TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde soru cevap kısmına geçildiği sırada CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve CHP’li kadın vekiller, Meclis’te Las Tesis dansının sözlerini okudu. Milliyet'in haberine göre CHP’li milletvekilleri hep bir ağızdan “Direnen kadınlar, dünyada her yerde direnen kadınlar asla yalnız yürümeyeceksin” dedi. Sütlü, “Bu, bu sene kaybettiğimiz tüm kadın arkadaşlarımız içindir” dedi. CHP’li erkek vekiller de öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak destek verdi.









Soylu: Eylem planı başlatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, protestonun ardından “Oradaki kadınlar her birimizin acısıdır. Bütün bakanlıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanımızın liderliğinde, MEB, İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hep beraber bir araya geldik. 75 maddelik bir eylem planı başlatacağız” dedi.



