CHP'li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi tartışmalarına ilişkin '#128MilyarDolarNerede' paylaşımından bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşım ile Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafının da bulunduğu görselleri kullandı. Aylan bebeğin cesedinin fotoğrafının üzerinde '12 milyar dolar nerede' yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.

KALIN: YAPMAYIN YAZIKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu" dedi.

DHA