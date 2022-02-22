Siyaset CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

Siyaset

CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

22 Şubat 2022, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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CHP'li Nazlıaka, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını belirterek, "Sonunda Covid-19 bana da uğradı. Tez zamanda onu göndereceğim. Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim. Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim'' dedi.

DHA


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