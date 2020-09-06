CHP'li Onursal Adıgüzel corona virüse yakalandı
Corona virüse yakalandığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 'Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi' dedi.
06 Eylül 2020, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını açıkladı.
Adıgüzel açıklamasında şunları ifade etti:
Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1302532765234139136
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