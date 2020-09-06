Siyaset CHP'li Onursal Adıgüzel corona virüse yakalandı

CHP'li Onursal Adıgüzel corona virüse yakalandı

Siyaset

CHP'li Onursal Adıgüzel corona virüse yakalandı

Corona virüse yakalandığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 'Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi' dedi.

06 Eylül 2020, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını açıkladı.

Adıgüzel açıklamasında şunları ifade etti:

Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.



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