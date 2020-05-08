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Siyaset CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

Siyaset

CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatıldı.

08 Mayıs 2020, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan 'Boğaz’da kaçak var' başlıklı haberi müteakip 27. Dönem Milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

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