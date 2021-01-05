Türkiye CHP'li Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP'li Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye

CHP'li Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğinin iddia edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

05 Ocak 2021, Salı 14:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir" 

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.

Sıddık Gültekin: CHP'li Girgin bana 'davadan vazgeç' dedi 

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020'de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

Pınar Gültekin cinayeti

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İlgili Haberler
Pınar Gültekin'in babası hakime sinirlenerek duruşmayı terk etti



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Fikri Sağlar’ın görüşlerine katılmıyorum ama...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Şirin Sever
Bir garip yılbaşı
Şirin Sever
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak