Tutuklamanın reddi kararının iptal gerekçelerini 6 madde altında toplayan Cumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil, CHP’li eski Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Selimefendigil, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil, 6 maddelik iptal gerekçeleri olarak yolsuzluk soruşturması sanıklarından Bekir Bilgi’nin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde Halit Güleç’in talimatıyla bir vakıf ile alacak takası yaptığını, bu vakfa yapılan ödemelerden Vefa Salman’ın haberinin olduğundan emin olduğu şeklinde beyanı bulunduğunu, Sanık Reşat Elgin’in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde Halit Güleç’in usulsüz ödemelerle ilgili kendisine "Bunlar Vefa’nın bana yıktığı işler belediyeye attığı kazıklar dediği şeklindeki beyanı, Sanık Eyüp Akalın’ın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde verdiği, Halit Güleç’in Reşat Elgin’i arayıp parayı Bahar’a bırak dediğini, Bahar’ın içi para dolu poşet ile Halit’in odasına geldiğini, daha sonra paranın kendisini aracılığıyla Vefa Salman’ın eski sahibi olduğu bir gazeteye bırakıldığı şeklindeki beyanlarına yer verdi.

Cumhuriyet Savcısı Ersin Selimefendigil, dilekçesinde ayrıca 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip sahte belgelere istinaden 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiği dönemde Vefa Salman'ın belediye başkanı olduğunu, tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde ödemelerden ve zimmet olayından haberinin olmamasının hayatın olağan akışına ters bir durum olduğunu belirtti. Selimefendigil, Salman'ın devletin Yalova halkına hizmet için gönderdiği paranın etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden birinci derecede sorumlu olduğunu, 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu 11. Maddesindeki düzenleme karşısında su götürmez bir gerçek olduğu, dolayısıyla Vefa Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu ve zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmete geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının Salman'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama talebinin reddine karar verilmesinin yerinde olmadığını belirtip açıklanan sebeplerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini kamu adına talep etti.

Yalova Belediyesinde muhasebe personeli olarak görev yapan Reşat Elgin’in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli’de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç başta olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, Engin Özcan, müteahhit Bekir Bilgi, zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik, Taner Tan, Emrah Gök, Beytullah Baltacı, Sinem Deniz, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçomak, Tuğrul Kaş, Abdulnasır Gölbaşı, Cem Dindar, Kartal Özgür Barutçu, Ahmet Ragip Akay olmak üzere 18 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, belediye başkanlığı görevini sürdüren Vefa Salman, ’ihaleye fesat karıştırmak’ ve ’zimmet’ suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine istinaden, 27 Şubat’ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde şahitlik ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte delil ve belgeler de yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalova Belediyesine yönelik yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasının ilk duruşması 10 gün önce görüldü.

Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İHA