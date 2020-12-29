Siyaset CHP'li vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin açıklaması

CHP'li vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin açıklaması

Siyaset

CHP'li vekil Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin açıklaması

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin’in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

29 Aralık 2020, Salı 09:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İddiayı köşesinden duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Gültekin Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir’in telefon aramasını doğruladığını ifade etmişti. İddialar üzerine CHP’li Girgin Twitter’dan yazılı açıklama yaptı. Girgin, “Sayın Fatih Çekirge’nin kaleme aldığı ‘CHP milletvekili eğer bu teklifi sen yaptıysan’ başlıklı yazısında yer alan kan dondurucu iddialara dair açıklamamdır” başlıklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Vekillği bırakırım' 

Pınar Gültekin’in cenazesinden bir gün sonra (23 Temmuz) mağdur ailesiyle taziye amaçlı aramanın dışında hiçbir diyaloğum olmamıştır. Buna rağmen insani amaçlı bir aramanın bu noktaya gelmesinden şaşkınım. Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa ben sadece CHP’den değil milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ederim.”
İlgili Haberler
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Programlarına uymayan partiler n’olacak...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Püf noktası
Rauf Tamer
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar