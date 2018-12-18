Cumhriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu.

Adana'da ise Zeydan Karalar aday olarak belirlendi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonucu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.

BOLU ADAYI DA AÇIKLANDI

CHP'nin Bolu için adayı Tanju Özcan oldu.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN İLK AÇIKLAMA:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, adaylığının kesinleşmesinin ardından açıklama yaptı. Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür etti.

1999 yılından bu yana Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan Muhittin Böcek'in açıklaması şöyle:

''20 yıldır Konyaaltı'nda birlikte başardık! Şimdi de hayatımı adadığım Antalya'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kilicdaroglu'na, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Oturan değil, çalışan Antalya'ya hazır olun. Şimdi çalışma zamanı. "

GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TEŞEKKÜR

CHP’nin yerel seçim için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek, isminin duyurulmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından görüntülü mesaj yayınladı. Görev için kendisini uygun görenlere teşekkür eden Böcek, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum haberini az önce öğrenmiş bulunuyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda Antalya aşkıyla 20 yıldır da Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmek bugüne kadar halkımıza duyduğumuz hizmet aşkımız ve başarma azmimizin anlaşılır olmasındandır.

Ne başardıysam Antalya’da başardım. Ne ürettiysem Antalya’da yaşayan vatandaşlarımla ürettim. Bana bahşedilen bu hayat için Antalya’ya, Antalyalılara borcum var. Şimdi daha büyük bir aşkla daha büyük biz azimle tüm zamanımı, bütün gücümü, deneyimimi, en önemlisi de projelerimi Antalya’ya adamaya hazırım. Allah’ın izni, hemşehrilerimin desteğiyle bunu da hep birlikte başaracağız. Ben her zaman çıraklığını yapmadığın işin ustası olunamayacağına inandım. Ama önemli olan usta olmak değil, ustalıkla hizmet etmektir. Beni bu göreve layık gören herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

1958’de Adana’da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 1981’de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. 1979-1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.

1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi. 7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Zeydan Karalar halen ADSİAD üyeliğini , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kızı tıp doktoru, iki oğlu mühendistir. Arapça ve Almanca bilmektedir.1958’de Adana’da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 1981’de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. 1979-1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.

1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi. 7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Zeydan Karalar halen ADSİAD üyeliğini , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kızı tıp doktoru, iki oğlu mühendistir. Arapça ve Almanca bilmektedir.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.