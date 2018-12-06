CHP'nin Çanakkale Belediyesi başkan adayı belli oldu

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı belli oldu

06 Aralık 2018, Perşembe 14:35 Son Güncelleme:
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CHP'nin Çanakkale Belediyesi başkan adayı belli oldu

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı belli oldu.

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. CHP PM'de yapılan oylamaya göre CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Ülgür Gökhan oldu.

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