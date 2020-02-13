Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti’nin son MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri masaya yatırıldı.

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı. Yapılan sunumun ardından Erdoğan, taslak üzerinde biraz daha çalışılmasını isteyerek, “Bir an önce getirin” talimatını verdi.

Meclis tutanakları paylaşıldı

Hürriyet'ten Turan Yılmaz ve Gizem Karakış'ın haberine göre Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı. Sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde malvarlığının olamayacağı savunulurken, CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Canikli’nin iki seçenekli bir çalışma hazırlayıp 17 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Hürriyet