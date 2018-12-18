CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.
Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.
İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA
Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.
Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.
İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ
Adana Büyükşehir Zeydan Karalar
Adana Çukurova Soner Çetin Mevcut Başkan
Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın CHP Belediyesi
Ağrı Merkez Ahmet Meriç
Ankara Mamak Adnan Demirci
Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş
Ankara Polatlı Sami Çay
Antalya Muratpaşa Ümit Uysal Mevcut Başkan
Antalya İbradı Serkan Küçükkuru Mevcut Başkan
Antalya Konyaaltı Semih Esen CHP Belediyesi
Antalya Döşemealtı Turgay Genç Mevcut Başkan
Antalya Aksu İsa Yıldırım
Antalya Finike Mustafa Geyikçi
Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek
Aydın Kuşadası Ömer Günel CHP Belediyesi
Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay Mevcut Başkan
Aydın Söke Levent Tuncel CHP Belediyesi
Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay CHP Belediyesi
Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan
Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel
Bitlis Tatvan Nazım Göçmen
Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar
Bolu Merkez Tanju Özcan
Burdur Ağlasun Fevzi Kasap
Çanakkale Eceabat Metin Övün
Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz Mevcut Başkan
Çorum Mecitözü Veli Aylar CHP Belediyesi
Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk
Diyarbakır Ergani Vedat Çetin
Diyarbakır Hani Emre Barç
Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ
Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal
Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama
Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü CHP Belediyesi
Erzincan Kemaliye Soner Coşkun
Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ
Erzurum Yakutiye Cemal Koçak
Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç
Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal
Isparta Eğirdir Mehmet Kaş
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç
İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu
İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık CHP Belediyesi
Karaman Kazımkarabekir Sami Evren
Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz
Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar
Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal
Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli Mevcut Başkan
Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
Konya Akşehir Eyüp Oyan
Konya Hüyük Ali Büyükdoğan
Konya Yunak Muammer Diri
Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz
Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab
Niğde Merkez Rasim Yılmaz
Ordu Kumru Osman Cayak
Ordu Gülyalı Ulaş Tepe
Rize Hemşin Şakir Bozak
Sivas Merkez Ali Akyıldız
Tekirdağ Saray Özgen Erkiş CHP Belediyesi
Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş CHP Belediyesi
Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu Mevcut Başkan
Tunceli Pertek Ruhan Alan
Yalova Termal Selcuk Can Uslu
Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan
Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan
Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt