CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

18 Aralık 2018, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

Parti Meclisi'ndeki oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ

Adana  Büyükşehir     Zeydan Karalar   

Adana  Çukurova     Soner Çetin  Mevcut Başkan

Adıyaman  Merkez  Yaylakonak  Abuzer Aydın  CHP Belediyesi

Ağrı  Merkez     Ahmet Meriç   

Ankara  Mamak     Adnan Demirci   

Ankara  Büyükşehir     Mansur Yavaş   

Ankara  Polatlı     Sami Çay   

Antalya  Muratpaşa     Ümit Uysal  Mevcut Başkan

Antalya  İbradı     Serkan Küçükkuru  Mevcut Başkan

Antalya  Konyaaltı     Semih Esen  CHP Belediyesi

Antalya  Döşemealtı     Turgay Genç  Mevcut Başkan

Antalya  Aksu     İsa Yıldırım   

Antalya  Finike     Mustafa Geyikçi   

Antalya  Büyükşehir     Muhittin Böcek   

Aydın  Kuşadası     Ömer Günel  CHP Belediyesi

Aydın  Didim     Ahmet Deniz Atabay  Mevcut Başkan

Aydın  Söke     Levent Tuncel  CHP Belediyesi

Aydın  Efeler     Mehmet Fatih Atay  CHP Belediyesi

Bartın  Ulus     Çetin Selçuk Arslan   

Batman  Gercüş  Kayapınar  Osman Önel   

Bitlis  Tatvan     Nazım Göçmen   

Bolu  Mudurnu  Taşkesti  Mustafa Acar   

Bolu  Merkez     Tanju Özcan   

Burdur  Ağlasun     Fevzi Kasap   

Çanakkale  Eceabat     Metin Övün   

Çanakkale  Bozcaada     Hakan Can Yılmaz  Mevcut Başkan

Çorum  Mecitözü     Veli Aylar  CHP Belediyesi

Diyarbakır  Çınar     Muharrem Öztürk   

Diyarbakır  Ergani     Vedat Çetin   

Diyarbakır  Hani     Emre Barç   

Diyarbakır  Çermik     Abdülkadir Akdağ   

Diyarbakır  Silvan     Gülistan Baysal   

Diyarbakır  Hazro     Abdullah Kaplama   

Edirne  Uzunköprü  Kırcasalih  Hüseyin Tütüncü  CHP Belediyesi

Erzincan  Kemaliye     Soner Coşkun   

Erzincan  Otlukbeli     Haci Yeşildağ   

Erzurum  Yakutiye     Cemal Koçak   

Hakkari  Çukurca     Abubekir Aksaç   

Hakkari  Şemdinli     Mirpenç Uysal   

Isparta  Eğirdir     Mehmet Kaş   

Isparta  Şarkikaraağaç  Çiçekpınar  Enver Tunç   

İstanbul  Büyükşehir     Ekrem İmamoğlu   

İstanbul  Beylikdüzü     Mehmet Murat Çalık  CHP Belediyesi

Karaman  Kazımkarabekir     Sami Evren   

Kastamonu  Pınarbaşı     Mete Yılmaz   

Kastamonu  Çatalzeytin     Mahir Muhlis Acar   

Kırıkkale  Balışeyh     Hasan Erdal   

Kırklareli  Lüleburgaz     Murat Gerenli  Mevcut Başkan

Kocaeli  İzmit     Fatma Kaplan Hürriyet   

Konya  Akşehir     Eyüp Oyan   

Konya  Hüyük     Ali Büyükdoğan   

Konya  Yunak     Muammer Diri   

Muş  Bulanık  Yoncalı  İsmail Gündüz   

Nevşehir  Merkez  Uçhisar  Bünyamin Şabab   

Niğde  Merkez     Rasim Yılmaz   

Ordu  Kumru     Osman Cayak   

Ordu  Gülyalı     Ulaş Tepe   

Rize  Hemşin     Şakir Bozak   

Sivas  Merkez     Ali Akyıldız   

Tekirdağ  Saray     Özgen Erkiş  CHP Belediyesi

Tokat  Almus  Görümlü/Akarçay  Ali Güneş  CHP Belediyesi

Tokat  Niksar  Yazıcık  Tuncer Uzunoğlu  Mevcut Başkan

Tunceli  Pertek     Ruhan Alan   

Yalova  Termal     Selcuk Can Uslu   

Yozgat  Boğazlıyan  Yenipazar  Halil İbrahim Alpaslan   

Zonguldak  Kilimli  Muslu  Sabahattin Adıyaman  Mevcut Başkan

Zonguldak  Devrek     Çetin Bozkurt


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