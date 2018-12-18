CHP'nin İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir adayları bugün açıklanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…
CHP kulislerinden alınan bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkanını açıklıyor.
CHP, ANKARA VE BURSA...
CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday göstereceği öğrenildi. Öte yandan, Bursa'da da Mustafa Bozbey'in aday gösterileceği öğrenildi. (İsmail Saymaz / Hürriyet)