CHP'nin İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir adayları bugün açıklanıyor

CHP'nin İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir adayları bugün açıklanıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. İşte kulislerde adaylığı netleştiği belirtilen o isimler…