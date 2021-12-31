Türkiye CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye

CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de, polis CHP İl Başkanlığı'na ait minibüste arama yaptı. Aramada 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın 2 oğlu gözaltına alındı.

31 Aralık 2021, Cuma 13:55 Son Güncelleme:
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Osmaniye’de, CHP İl Başkanlığı'na ait minibüste polisin yaptığı aramada, 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A. gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu. CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A. gözaltına alındı. M.T.A.'nın uyuşturucu ticareti suçundan, Ç.A.’nın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi.

İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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