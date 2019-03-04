Takvim gazetesinde yer alan habere göre, CHP'li İzmir Bayraklı belediyesinde yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. CHP'li belediye başkanı Hasan Karabağ ile belediye çalışanı A.O.'nun belediyeye ait bir ofiste gizli kamera ile çekilen uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'na kadar ulaştırılan görüntüler sonrası "Adaylığını geri çek" telefonu alan Karabağ, büyük şok yaşadı. İlçeyi iki dönemdir yöneten Karabağ, bu yüzden aday yapılmadığı iddia edildi.

'ŞANTAJ NİYETİM YOKTU'

Karabağ, şantaj yaptığını belirtip A.O.'dan şikayetçi oldu. İfadesi alınan genç kadın ise "Hasan Karabağ ile yaşamış olduğum ilişkiyi, 2016'da Gencerler Apartmanı'nda bulunan belediyeye ait dairede kendisinden habersiz şekilde kaydettim. Şantaj yapmak gibi niyetim yoktu" dedi. Bu arada genç kadının geçen hafta işine son verildiği iddia edildi.