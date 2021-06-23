Magazin Chris Brown, bir kez daha kadına şiddetle suçlanıyor

Chris Brown, bir kez daha kadına şiddetle suçlanıyor

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Chris Brown, bir kez daha kadına şiddetle suçlanıyor

ABD'li şarkıcı Chris Brown, Los Angeles'ta bir kadına vurmakla suçlanıyor.

23 Haziran 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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BBC'de yer alan habere göre, Los Angeles Polis Departmanı, yerel saatle 07.30'da arandıklarını ve San Fernando Vadisi'ne çağırıldıklarını söyledi.

Polis, olay yerine gittiğinde Chris Brown orada değildi. Bir polis memuru, "Kadın, Chris Brown'la tartıştıklarını ve Brown'un kendisine vurduğunu söyledi" dedi. 

Chris Brown'dan henüz olayla ilgili açıklama gelmedi. 

Grammy ödüllü Brown, 2009 yılında o dönemki sevgilisi Rihanna'ya şiddet uygulamış, 5 yıl şartlı serbestlik ve zorunlu kamu hizmeti almıştı. Brown'un 2017 yılındaki sevgilisi Karrueche Tran da, beş yıllık uzaklaştırma kararı almıştı. 


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