Chris Brown, bir kez daha kadına şiddetle suçlanıyor

BBC'de yer alan habere göre, Los Angeles Polis Departmanı, yerel saatle 07.30'da arandıklarını ve San Fernando Vadisi'ne çağırıldıklarını söyledi.

Polis, olay yerine gittiğinde Chris Brown orada değildi. Bir polis memuru, "Kadın, Chris Brown'la tartıştıklarını ve Brown'un kendisine vurduğunu söyledi" dedi.

Chris Brown'dan henüz olayla ilgili açıklama gelmedi.

Grammy ödüllü Brown, 2009 yılında o dönemki sevgilisi Rihanna'ya şiddet uygulamış, 5 yıl şartlı serbestlik ve zorunlu kamu hizmeti almıştı. Brown'un 2017 yılındaki sevgilisi Karrueche Tran da, beş yıllık uzaklaştırma kararı almıştı.





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