Rapçi Chris Brown kişisel eşyalarını satışa çıkardı

ABD'li Grammy Ödüllü ünlü rap şarkıcısı Chris Brown, sosyal medyada hesabından malikanesinin evinin adresini verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kişiler eşyalarını 2 günlüğüne satışa çıkaracağını duyurdu. Ünlü rap şarkıcısının hayranları tarafından ABD’nin Los Angeles şehrindeki San Fernando Vadisi’nde bulunan malikanesinin önüne çadırlar kuruldu. Grammy ödüllü şarkıcının eşyalarını almak isteyen pek çok kişi malikanenin bulunduğu yere akın etti. Sabah erken saatte gelenler eşyalara sahip olabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları oldukça uzak noktalardan malikaneye gelebilmek için kilometrelerce yol gitti. Hepsinin amacı hayranı oldukları şarkıcının eşyalarından birine sahip olabilmek.

Satış yarın da devam edecek.

Tecavüz skandalıyla tutuklanmıştı

24 yaşında bir kadın, Chris Brown'ın kendisine 15 ve 16 Ocak tarihlerinde cinsel saldırıda bulunduğunu Fransız polisine bildirmişti. Kadının iddiasına göre ikili bir gece kulübünde tanıştı. Brown, genç kadını otel odasına davet etti. Kadın teklifi kabul etti ve ünlü şarkıcı ile birlikte otele gittiler. Amerikalı şarkıcı, burada genç kadına tecavüz etti.

Soruşturma devam ederken, Chris Brown ve 2 kişi serbest bırakıldı.

Instagram sayfasından hakkındaki suçlamaları reddeden Brown, paylaşımında kızı ve ailesi için son derece incitici olan bu durumun, karakterine ve ahlaki değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

Rihanna’yı dövmüştü

Brown, daha önce de Rihanna'yı darp ettiği için mahkemeye çıkarılmıştı. 2009 yılında yaşanan olayda Brown, o dönemde kız arkadaşı olan Rihanna'yı dövmüştü.

Brown, 5 yıl denetimli serbestlik, 1 yıl aile içi şiddet danışmanlığı ve 6 ay toplum hizmetine mahkûm edilmişti.

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