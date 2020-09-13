Chris Evans yanlışlıkla cinsel organını paylaştı
ABD’li aktör Chris Evans, Instagram hikâyesinde yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Oyuncu, paylaşımını hemen kaldırsa da fotoğraf internette çoktan yayıldı.
13 Eylül 2020, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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Marvel Sinematik Evreni'nde Kaptan Amerika'yı canlandıran başarılı aktör Chris Evans, cep telefonunun azizliğine uğradı. Instagram hesabına video atmak isterken yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını paylaştı. Hikayesinde paylaştığı videonun sonunda yanlışlıkla galerisindeki fotoğrafların ekran görüntüsünü ekleyen Evans, yaptığı hatayı fark eder etmez hikayeyi hemen sildi.
Chris Evans, elinden geldiğince hızlı davransa da fotoğraf sosyal medyada çoktan yayıldı.
İşte Chris Evans'ın talihsizliğinin sosyal medyaya yansıması...
https://twitter.com/windofchange95/status/1304864398649982977
https://twitter.com/fireandblood34/status/1304877080816033792
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