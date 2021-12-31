Magazin Chris Hemsworth'ten kar banyosu

Chris Hemsworth'ten kar banyosu

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Chris Hemsworth'ten kar banyosu

38 yaşındaki ünlü aktör Chris Hemsworth, ailesiyle çıktığı kar tatilinden paylaşım yaptı, arkadaşıyla yaptığı 'kar banyosu' fotoğrafını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

31 Aralık 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 10 yıldır Marvel filmlerinde 'Thor' karakterine hayat veren Chris Hemsworth, kayak tatilinden eğlenceli bir paylaşım yaptı. 38 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, bir arkadaşıyla birlikte, üstsüz bir şekilde karların üstüne uzandıkları bir fotoğrafı yayınladı.

Avengers: Endgame aktörü, “kar banyosu” fotoğrafının altına, “Buz banyosu eski haber. 2022’de hep kar banyosu” notunu yazdı.

Fotoğrafta, Hemsworth ve arkadaşı, karların üzerinde gözlerini kapatmış, meditasyon yapar gibi görünüyor. Hemsworth ve ailesi, her yıl Noel döneminde kayak tatili yapıyor.

2010’dan bu yana Elsa Pataky ile evli olan Hemsworth’un Sasha ve Tristan adında 7 yaşındaki ikizlerinin yanı sıra 9 yaşında India Rose adında bir kızı bulunuyor.

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