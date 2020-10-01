Chrissy Teigen bebeğini kaybetti: Derin acı içindeyiz

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre Chrissy Teigen, günler süren yoğun bir kanamanın ardından düşük yaptı.

Geçen ay üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen, geçtiğimiz pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Teigen'a kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Instagram hesabından paylaştı

34 yaşındaki model, o anları, neler hissettiğini ve neler düşündüğünü de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Chrissy Teigen, hastanede çekilen fotoğraflarıyla birlikte uzun bir mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Teigen, şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.